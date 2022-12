De Rossi, frecciata alla Lazio: "Conosco il derby, a Roma è mancato per 11 anni..."

In 'tackle' sulla Lazio

E quando in conferenza gli ricordano che Spal-Modena manca da venti anni, De Rossi carica i suoi senza rinunciare a lanciare una 'frecciata' alla Lazio: "So cosa significa giocare un derby, so cosa significa vivere un derby - spiega l'ex romanista, alla sua prima esperienza da allenatore -. Non oso immaginare però cosa significa non viverlo per vent'anni visto che noi a Roma lo giochiamo sempre e solo per un periodo, tanto tempo fa, è mancato per 11 anni". Chiaro il riferimento alle stagioni in cui la Lazio militava in B, la stessa categoria in cui De Rossi si sta facendo ora le ossa come allenatore: "L'attesa aumenta ancora di più l'importanza di questa partita - ha aggiunto l'ex azzurro, campione del mondo nel 2006 -. Come le altre mette in palio tre punti ma valetanto per la città, nel calcio non contano solamente i punti ma anche le emozioni".