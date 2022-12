Roma, il recupero di Pellegrini è sicuramente un bene

Al di là dei problemi della Juventus, che non sono né piccoli né pochi, ci associamo a quanto detto dal Presidente della Federcalcio, Gravina: «No a linciaggi, aspettiamo i processi». È vero, non c’entra con i "Pensieri Giallorossi" , ma mi congratulo con Massimiliano Allegri che è l’unico che è rimasto a dar sempre vitalità alla Juventus, ai giocatori e anche ai tifosi.

La verità è che in questi giorni, come stiamo facendo, si parla solo e soltanto dei problemi contrattuali della Juventus e non può che essere così. D’altra parte, è la squadra che ha vinto un gran numero di scudetti e ha milioni di tifosi. Io ricordo quando, da giovane, alcuni amici juventini si sottoponevano a fatiche inumane, dormendo due ore a notte, per arrivare a Torino e vedere la Juventus giocare.

Agnelli, Elkann e Del Piero? Del Piero conosce sicuramente la Juventus, un pezzo della sua vita è la Juventus. Forse, in questa situazione di confusione, potrebbe essere utile. Del Piero il nuovo Boniperti? Sarebbe giusto far rivivere in un giocatore, le grandi qualità di un campione scomparso. A parlare della Juventus, abbiamo finito col non parlare delle altre squadre, ma accade sempre così. A proposito della Roma, leggo che Pellegrini ha superato i problemi fisici e questo è sicuramente un bene per la squadra.