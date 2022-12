Zaniolo no-stop: guarda il super allenamento in vacanza

Nicolò Zaniolo senza freni. Il numero 22 della Roma, in vacanza, ha scelto la sua La Spezia per trascorrere qualche giorno con famiglia e amici. Il talento giallorosso, però, non vuole fermarsi e per questo si sta allenando al Kinemove Center di Pontremoli dove già aveva fatto parte della rieducazione dopo il secondo infortunio al ginocchio. Lavoro di potenziamento muscolare e delle articolazioni, esercizi specifici su di lui e sul suo fisico e niente che si vada a sovrapporre al programma che gli ha consegnato la Roma: Nicolò, ormai, è abituato a farsi seguire dagli specialisti di Pontremoli e questo lo fa sentire sicuro e pronto a ripartire.