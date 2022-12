Il Bodo blocca Solbakken? La risposta di Ola fa impazzire i tifosi

Ola Solbakken, a modo suo, risponde. Mentre il Bodo blocca un suo arrivo in Italia prima del 31 dicembre (e quindi salvo sorprese non farà parte del ritiro della Roma in Portogallo), l'attaccante norvegese risponde a suo modo. E pubblica una foto su Instagram nello spogliatoio di Trigoria sotto cui scrive: "Affamato". Questo riassume bene il suo stato d'animo: Solbakken non vede l'ora di unirsi alla Roma, adesso non aspetta altro che passino questi giorni. E i tifosi, a giudicare dai commenti, gradiscono. E anche tanto.