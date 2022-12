Roma, ecco come si allena Solbakken: pesi e corsa nella giungla

E' stata considerata la palestra migliore del 2021. E forse anche per questo Ola Solbakken l'ha scelta per allenarsi con la fidanzata Thea. L'attaccante non vede l'ora di mettersi a disposizione di Mourinho e, per questo, non perde un minuto. La compagna lo ha immortalato in Messico, a Tulum, mentre si allena nella Jungle Gym, un'enorme palestra all'aperto, vista mare, che si ispira al paesaggio di una giungla. Pesi, corsa, esercizi vari e addominali: Solbakken, pantaloncini e torso nudo, si allena e lavora. La volontà è quella, da gennaio, di conquistare in fretta Mourinho.