Cena a cinque stelle, discoteca e torta: la super festa di Ibanez in Brasile

Ha compiuto 24 anni a novembre, Roger Ibanez, ma per la festa vera e propria ha aspettato di essere in vacanza a casa sua, in Brasile. Lì, un paio di giorni fa, ha festeggiato in grande stile con la moglie Bruna, i figli e gli amici storici. Un party a cinque stelle organizzato nei mimini dettagli dalla compagna nella cornice"Casa de Fazenda", nella zona di Osorio. Buffet, discoteca, allestimento a tema "Iba 24" e gadget per gli ospiti, il party di Ibanez, almeno a vedere foto e video sui social, è stato un successo. E anche il modo migliore per chiudere la vacanza, visto che da lunedì Roger sarà di nuovo a Roma a disposizone di Mourinho.