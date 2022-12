Roma, proposta per Smalling: due anni in più di contratto

La Roma va sotto a Smalling . Il club giallorosso è intenzionato a proseguire il rapporto con il difensore inglese, ma non parteciperà a nessuna offerta al rialzo. Il club è disponibile a discutere il rinnovo del contratto prima ancora di raggiungere il limite di presenze per prolungare automaticamente il contratto. La Roma è molto soddisfatta del rendimento dell’inglese, Mourinho lo considera il leader della difesa . Tiago Pinto offrirà a Smalling due soluzioni : la prima con il rinnovo per un anno , alle stesse cifre attuali, in base alla clausola che può essere esercitata dopo il 50 per cento di presenze stagionali; la seconda prevede un prolungamento di due anni a cifre più basse, poco meno di tre milioni l’anno. La Roma non vuole arrivare a fine stagione, è rimasta scottata dal caso Mkhitaryan, che dopo aver aspettato tanto si accordò con l’Inter . Il difensore è disponibile a restare, ma dipenderà dall’offerta economica, vuole capire a quanto potrà arrivare la società giallorossa, che pone l’unica condizione di non partecipare ad aste.

Roma, Karsdorp contro Mourinho: riconciliazione difficile, divorzio vicino

Decida in fretta

Smalling è una delle poche certezze della Roma. La difesa non è stata esente da colpe nella prima fase della stagione, a Mourinho servirebbe un altro difensore centrale, visto che Kumbulla è stato chiamato in causa raramente. L’inglese in questo reparto che scricchiola è stato il migliore. La Roma non è stata ferma finora. Ha fatto presente al suo procuratore già diverse settimane fa che c’è la disponibilità di andare oltre al rinnovo di un anno automatico. La Roma si aspetta che venga manifestata l’intenzione di restare in maniera chiara, che non si inneschi un’asta per prolungare. Smalling ha diritto di accedere al rinnovo automatico, mancano poche partite per raggiungerlo, è un diritto scritto. La società, senza aspettare di arrivare al numero di presenze per il rinnovo automatico, ha proposto altri due anni, arrivando così alla fine del rapporto a quando il giocatore avrà quasi 36 anni. Adesso si aspetta di capire in modo chiaro, prima della ripresa dell’attività, cosa vorrà fare Smalling. Circolano da tempo voci dell’interessamento dell’Inter, la Roma non vuol rivivere il caso Mkihtaryan. L’inglese può s c e gliere: contratto più lungo o riscatto automatico, ma senza aste. Adesso la palla passa a lui, mentre il suo procuratore ha preso tempo. Ma non pensino di trascinare la Roma nell’incertezza per mesi, dando l’impressione ai tifosi che la società sia ferma. Smalling è un grande professionista, da quando è in Italia ha avuto comportamenti esemplari. A Trigoria sono fiduciosi.

Roma, flop Mondiale: Zalewski e Viña deludenti, Rui Patricio e Dybala ai margini

Pericolo Inter

La Roma non può perdere il leader della difesa. Il contratto è in scadenza il 30 giugno, ma Tiago Pinto vuol capire a breve cosa intende fare il giocatore. Ha il diritto di esercitare la clausola, che per essere valida ha bisogno del sì da parte del calciatore. Come lo scorso anno , sulla strada della Roma c’è l’Inter. James Featherstone, l’agente di Smalling, recentemente ha incontrato il direttore generale Tiago Pinto, ma non ha dato una risposta alle proposte ricevute, prendendo tempo.