Damiano dei Maneskin, altro gesto d'amore per la Roma: ecco cosa è successo ad Atlanta

Damiano dei Maneskin continua a mostrare orgoglioso la sua fede giallorossa. Una sua battuta su una ragazza che indossava la maglia della Lazio a un suo concerto aveva generato qualche polemica e un botta e risposta sui social tra il club biancoceleste e la Roma . Il frontman della band ha scritto un altro capitolo della storia, mostrandosi a torso nudo e con la sciarpa giallorossa al collo sul palco di Atlanta , in Georgia . È successo durante l’ennesimo concerto sold out, che faceva parte del tour infinito della band italiana negli Stati Uniti . Damiano non ha mai nascosto la sua passione per la Roma: spesso è stato avvistato con la sciarpa in tribuna vip, ma non solo. La sfida Roma-Napoli ha preferito vederla in Curva Sud in incognito.

I complimenti di Iggy Pop

Nel frattempo per i Maneskin è arrivata l’investitura di Iggy Pop, che ha già collaborato con loro. In un’intervista con il magazine inglese online di musica e intrattenimento, Mne, il rocker americano ha detto che la band italiana è “davvero possente”. Iggy Pop ha collaborato con i Maneskin per una nuova versione uscita nell'agosto del 2021 del brano 'I Wanna Be Your Slave'. "Damiano - ha detto - è un cantante straordinario e la bassista, Victoria, davvero sa il fatto suo e non esagera, ma sul palco e nei loro video lei è consistente. Wooo, è esplosiva. Ho letto un'intervista - ha spiegato - in cui si diceva che hanno iniziato suonando per strada a Roma e dovevano combattere con altri gruppi per avere i posti migliori. Davvero si può dire che hanno quel background, che hanno fatto qualcosa assieme dove hanno avuto un assaggio di povertà e oscurità. Credo sia ciò che da' loro un bel vantaggio".