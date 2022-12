Citazioni e intrighi, nella serie "Il Grande Gioco" compare... Mourinho

Nella serie tv "Il Grande Gioco" che sta spopolando in questi giorni su Sky compare anche José Mourinho. A modo suo, ovviamente. L'allenatore della Roma viene infatti citato da uno dei protagonisti principali, Francesco Montanari, che interpreta il procuratore Corso Manni: durante una chiacchierata con un ragazzo che sogna di diventare agente di calciatori, Manni cita proprio Mou. E una delle sue massime più famose: "Come dice Mourinho, chi sa solo di calcio non sa niente di calcio".