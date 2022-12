Il rinnovo di Smalling per il rilancio della Roma

N ella perdurante assenza del campionato di serie A, possiamo ragionevolmente tifare per il Frosinone in testa alla classifica di serie B, ma anche scrivere – come ha fatto Ivan Zazzaroni, direttore di questo giornale – un libro su Mourinho. Anche altri personaggi, sempre in assenza di campionato, si possono dare alla letteratura, a libri di memorie, tipo: “Il gol che non ho mai dimenticato”, “L’allenatore della mia gioventù”, eccetera. Insomma, pagine della vita e della carriera.