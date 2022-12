Roma, Wijnaldum vuole partire per il Portogallo

ROMA - Negli ultimi giorni Gini Wijnaldum ha tempestato il suo profilo Instagram di foto in cui corre e si allena con il pallone. «Una benedizione», ha scritto ieri nella didascalia delle tante immagini postate mentre sorride sul campo dopo aver svolto un allenamento sì individuale ma che ha dato ottime risposte. La benedizione è la guarigione della tibia fratturata ad agosto e che adesso risponde nel migliore dei modi al lavoro che sta svolgendo da dieci giorni a questa parte. La serenità dell’olandese che ormai conta i giorni sul calendario per il suo rientro in gruppo, una fiducia ritrovata anche perché ieri si è allenato per la prima volta sul campo di Trigoria a quattro mesi dall’ultima volta. Cioè quando è arrivata la doccia gelata, per lui e per la Roma, l’infortunio dovuto a un intervento di gioco nella partitella finale della sessione quotidiana.

L’allenamento

Ieri ha ritrovato quello stesso campo, ma quel dolore che ha provato è sembrato un lontano ricordo. Prima di lavorare ha ritrovato tutti i suoi compagni di squadra che nella partita dopo il suo infortunio lo hanno sostenuto davanti a tutto l’Olimpico. Era Roma-Cremonese, vittoria grazie al gol di Smalling che ha esultato mostrando una maglia con il suo nome sulle spalle e un “Forza Gini” stampato davanti per mostrarla ai sessantamila presenti allo stadio. Una maglietta giallorossa che Wijnaldum ancora non è riuscito a indossare se non nelle foto per la sua presentazione: gli unici dodici minuti di gara ufficiale giocati a inizio stagione nella gara contro la Salernitana sono stati con la divisa bianca, quella da trasferta. Ieri è arrivato il grande incoraggiamento dei giocatori e di Mourinho. Tutti non vedono l’ora di rivedere l’olandese in campo, il grande assente della prima parte di stagione e l’anello mancante di un centrocampo poi riadattato con la non coppia Matic-Cristante, come ha sottolineato anche il tecnico portoghese che ha sì avuto in extremis Camara ma che non può vantare la stessa qualità ed esperienza del centrocampista in prestito dal Paris Saint Germain.

Il controllo

Gini ha lavorato prima in palestra sotto lo sguardo attento dello staff di Mourinho, poi in campo tra parte atletica e un po’ di pallone per mostrare anche ai medici i progressi fatti in questo ultimo mese tra le sedute in Olanda e quelle a Dubai. Si allenerà individualmente anche oggi, poi si sottoporrà alla visita medica che deciderà la sua partenza o meno per il Portogallo. Wijnaldum vorrebbe volare in Algarve insieme alla squadra per respirare nuovamente il clima dello spogliatoio ma anche riallacciare i rapporti con i giocatori che ha conosciuto nei dieci giorni dopo il suo acquisto e che poi ha salutato per lavorare all’estero. L’ultima parola spetterà ai medici che indicheranno quale sarà il percorso più adatto a lui, per farlo tornare in gruppo il prima possibile e consegnarlo a Mourinho entro la fine di gennaio. Il grande acquisto invernale - oltre a Solbakken che Mou vorrà prima valutare - sarà senza ombra di dubbio Wijnaldum. L’olandese è carico e non vede l’ora di poter di nuovo scendere in campo per dare il suo contributo alla causa giallorossa.