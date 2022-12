Roma, la festa di Natale è senza Mou e i giocatori: ecco il motivo

Non c'erano Mourinho e i giocatori, concentrati solo sul campo e sulla partenza per il Portogallo. Ma c'erano, in rappresentanza del club, il Ceo Berardi e il gm Tiago Pinto. Ieri sera, nella splendida location del Chiostro del Bramante, la Roma ha festeggiato il Natale e anche un anno speciale, il primo che ha visto il ritorno a Trigoria di un trofeo dopo 14 anni. Sul concetto di "famiglia", che è stato un po' il punto chiave del 2022 a Trigoria, si è basato il party a tinte giallorosse, dedicato a tutte qulle persone che sono dietro le quinte ma, al tempo stesso, sono fondamentali per raggiungere i risultati.