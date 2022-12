Rui Patricio si allena già, sale la voglia di Roma

Solo la Roma

In ogni caso, adesso il portiere portoghese può tornare a concentrarsi solo sulla Roma: tornato in Italia, perché qui erano rimasti i bambini impegnati con la scuola, si sta riposando, anche se la voglia di riprendere a lavorare con i compagni, e pure a parare, è tanta. Dovrebbe raggiungere Pellegrini e gli altri tra qualche giorno, ma c’è chi non si stupirebbe di vederlo salire già oggi sull’aereo per l’Algarve. Difficile, perché la mente ha bisogno di riposarsi come e quanto il corpo, ma non impossibile. In ogni caso, Rui Patricio è pronto per ripartire con la Roma e la Roma non vede l’ora di riavere il suo titolare tra i pali: Svilar, in Giappone, ha mostrato più di qualche incertezza, le prossime amichevoli gli potranno servire per prendere più fiducia, ma il titolare era e resta il portoghese.

Il futuro

Si avvia a compiere 35 anni, a febbraio, ha un contratto con la società giallorossa fino al 2024 e se la prossima stagione, seriamente, Pinto e la società dovranno porsi il problema di chi difenderà i pali, da qui a giugno la porta è saldamente nelle mani di Rui Patricio. Poi, si vedrà: dopo aver vissuto in Inghilterra e in Italia potrebbe tornare in Portogallo oppure chiudere ancora all’estero, ma sono pensieri che in questo momento non lo accompagnano, concentrato come è sul presente. Il Mondiale l’avrà pure visto e vissuto da spettatore, con la Roma è pronto a riprendersi il ruolo di attore principale.