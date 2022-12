Lalas: Conosco i Friedkin, faranno grande la Roma

INVIATO A DOHA - La benedizione di Alexi Lalas. L'ex difensore statunitense, che in Italia ricordiamo per due buone stagioni al Padova, apprezza l'operato della famiglia Friedkin alla Roma: «Li conosco bene, sono persone ambiziose che mirano a grandi risultati. Hanno investito tanto e non si fermeranno. Credo che in generale gli americani si stiano molto avvicinando al calcio, sia nella pratica che nel mondo dell'imprenditoria. La Serie A non è più il campionato migliore del mondo e per questo può rappresentare un affare interessante».