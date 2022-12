La Roma sbarca in Portogallo: caos per l’arrivo di Mourinho

Inviato a FARO (Portogallo) - La Roma è pronta vivere il suo terzo ritiro in Portogallo. La squadra giallorossa è sbarcata alle 17.30 all’aeroporto di Faro per una settimana di preparazione atletica e tattica e tre amichevoli per migliorare la condizione fisica. Il pullman della Roma ha prelevato la squadra e lo staff di Mourinho per dirigersi al resort che ospiterà la squadra giallorossa nella sua permanenza in Algarve. Presenti Karsdorp, Wijnaldum e Belotti. Il Gallo non è in buone condizioni, ma ha chiesto di partire con la squadra. È tregua tra il terzino olandese e Mourinho, almeno per questa settimana. Il tecnico osserverà gli atteggiamenti e le prestazioni del giocatore prima di prendere una decisione sul suo futuro.