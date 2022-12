Roma, prosegue il recupero di Wijnaldum: si allena con il pallone

ROMA - Prosegue il programma di recupero di Gini Wijnaldum . Reduce dalla frattura della tibia destra subita in allenamento l'estate scorsa, il centrocampista olandese della Roma ha svolto questa mattina una seduta personalizzata al centro sportivo ' Fulvio Bernardini ' di Trigoria . Cyclette in palestra e allenamento in campo tra cambi di direzione e lavoro con la palla: si avvicina sempre di più il rientro a pieno regime dell'ex Psg agli ordini di José Mourinho .

Wijnaldum vola ad Algarve con la squadra

Dopo l'allenamento mattutino, il centrocampista olandese ha poi raggiunto l'aeroporto di Fiumicino, destinazione Algarve in Portogallo dove svolgerà con i compagni, come già fatto questa estate, la preparazione per la ripresa del campionato: la Roma preparerà in terra lusitana la sfida dell'Olimpico, in programma il prossimo 4 gennaio alle ore 16.30, contro il Bologna di Thiago Motta. Oltre all'olandese, è partito con la squadra anche Rick Karsdorp.