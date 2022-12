Roma, oggi la sfida col Cadice: il programma della giornata

INVIATO AD ALBUFEIRA - Ieri la Roma è sbarcata in Portogallo, oggi si prepara subito per la prima partita dell'Albufeira Winter Cup. La squadra questa sera alle 20 italiane sfiderà il Cadice per mettere minuti nelle gambe e preparasi al meglio alla ripresa del campionato prevista il prossimo 4 gennaio. Giornata quindi di relax per i giocatori che resteranno nel resort, il Sao Rafael Atlentico, per riposarsi dalle fatiche dei primi giorni di allenamenti a Trigoria e del viaggio che ieri li ha portati in Algarve. Questa mattina la squadra svolgerà un risveglio muscolare nello stadio di Albufeira, poi avrà qualche ora libera per riposare all'interno della struttura. Il pranzo, controllato dal nutrizionista di Trigoria, poi un breve riposo prima di essere a disposizione di Mourinho per una riunione tattica (dove il tecnico darà la formazione ufficiale). Alle 18:30 la partenza per lo stadio Municipale di Albufeira, a circa dieci chilometri dal resort, per cominciare il riscalldamento e poi giocare il match contro gli spagnoli.