Foti non è in Portogallo: il vice di Mourinho è rimasto a Roma

INVIATO AD ALBUFEIRA - Dovrà essere lui a guidare la Roma nei prossimi due turni di campionato contro Bologna e Milan, ma per il momento dovrà posticipare i suoi allenamenti con la squadra. Perché Salvatore Foti è assente anche dal ritiro in Portogallo: il vice di Mourinho ieri non è partito con la squadra per Albufeira e quindi non potrà assistere agli allenamenti e allo sviluppo dei giocatori in questa preparazione invernale.