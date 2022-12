Roma, il ritiro natalizio e l'accoglienza di Albufeira: tutto sulla settimana in Portogallo

INVIATO AD ALBUFEIRA - La Roma da mercoledì pomeriggio si trova in Portogallo per il suo terzo ritiro in Algarve. Stavolta con l'attenzione mediatica dei giornalisti portoghesi che stanno provando a intercettar e José Mourinho per avere da lui un commento sulla panchina della nazionale lusitana, nonostante lo Special One abbia già rifiutato l'offerta del doppio incarico. Ma niente da fare, all'aeroporto e allo stadio Municipal (per la gara contro il Cadice) il silenzio dello Special One, poi un ritiro blindato della Rom a che non ha intenzione di far avvicinare nessuno in questa sua settimana di lavoro intenso tra allenamenti e partite.

Così da mercoledì lo staff della Roma ha deciso di far allontanare i cronisti portoghesi che erano all'entrata del resort Sao Rafael Atlentico, un gioiello affacciato sull'oceano e che dispone di ogni confort possibile e immaginabile. Un resort che ha accolto a festa la Roma, tra addobbi natalizi e quelli giallorossi . Per la seconda volta il resort ospita il club capitolino (nella prima stagione in Portogallo la Roma aveva soggiornato in un'altra struttura) e il feeling non può che essere ben solido in questo momento. Così il resort ha lasciato al club una parte della struttura per il pernottamento, la palestra e naturalmente i pasti. Il nutrizionista di Trigoria ha viaggiato con la squadra per fornire ai calciatori piatti personalizzati e che fossero adatti alle loro diete. Insomma, il resort, splendido con gli addobbi di Natale ma anche richiami ai colori giallorossi, non poteva essere che soddisfatto del ritorno di Mourinho e ha messo tutto a disposizione della Roma.

Così come Albufeira, a partire dalla sicurezza. Già dall'aeroporto la polizia ha scortato la squadra e così accadrà anche nei prossimi giorni per i vari spostamenti. Blindato anche lo stadio dove la squadra disputerà le altre due partite della "Winter Cup", il 19 invece contro il Casa Pia, mentre il 22, prima di ritornare a Roma, contro l’RKC Waalwijk.

Mourinho ha scelto di nuovo l'Algarve per preparare la sua squadra alla ripresa del campionato: Questo ritorno dimostra le ottime condizioni riscontrate nel nostro parco sportivo, sia in estate che in inverno - afferma il sindaco di Albufeira, José Carlos Rolo -. Rendere Albufeira un punto di riferimento internazionale per allenamenti e partite è sempre più un traguardo, che riflette il nostro impegno e il nostro lavoro in questo senso".

Massima sicurezza e tanta privacy per la Roma. Lo conferma anche l'assessore allo Sport del Comune di Albufeira, Cristiano Cabrita: "Garantiamo a Mourinho e alla Roma le condizioni complete per lavorare in tranquillità e isolamento". E infatti le autorità dell’Algarve hanno aumentato sicurezza e controlli del 30%: l’attenzione è massima proprio perché la squadra ma soprattutto l’allenatore ha tutti gli occhi puntati addosso. Nessun pericolo, lo Special One è pronto a lavorare in ogni caso e a preparare la Roma per la ripresa della stagione.