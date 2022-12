Roma, Svilar non convince. Il 20 arriva Rui Patricio

INVIATO AD ALBUFEIRA - La Roma si ritrova un nuovo problema portiere. Rui Patricio a quasi 35 anni non può dare totali garanzie (e ha giá commesso alcuni errori) mentre Svilar fin qui si è dimostrato disastroso. Sia nelle amichevoli in Giappone sia nella gara di ieri contro il Cadice. La Roma per la prossima stagione ha bisogno di un portiere all’altezza, ma intanto si aggrappa all’esperienza di Rui Patricio che sbarcherà in Algarve il 20 dicembre almeno per giocare l’ultima partita amochevole contro gli olandesi dell’RKC Waalwijk. Svilar dovrà comunque giocare la gara del 19 contro il Casa Pia.