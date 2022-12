Roma, allenamento e finale del Mondiale. Mou: messaggio a Dybala

Tutto pronto per l’allenamento, il tecnico alla vigilia della sfida contro il Casa Pia, quinto nella classifica del campionato portoghese, vuole massimo impegno dalla sua squadra dopo la figuraccia contro il Cadice. Anche la squadra lusitana è più avanti nella preparazione, ma lo Special One non vuole alibi soprattutto nell'atteggiamento che i giocatori dovranno mettere in campo. Allenamenti blindati, così sarà anche oggi: la Roma ha disposto una seduta a porte chiuse, Mourinho oggi proverà qualche novità tattica per studiare nuove mosse in vista della ripresa del campionato. Wijnaldum, Tahirovic e Darboe proseguono il loro recupero individuale, così come Belotti che ieri ha svolto lavoro aerobico a bordocampo, mentre il resto della squadra si allenava tra partitelle e lavoro atletico.

Allenamento intenso per migliorare la condizione fisica ma anche per lavorare sulla parte tattica. Domani il tecnico concederà ai titolari non più 45 minuti ma 60, aumentando di partitsa in partita il minutaggio in campo per igliorare la condizione. Questo pomeriggio la squadra guarderà nel resort la finale del Mondiale tra Francia e Argentina. Il tifo sarà tutto per Paulo Dybala che i compagni sperano possa entrare e giocare uno spezzone di gara. Anche il tecnico e lo staff guarderanno la partita: Mou ha mandato un messaggio alla Joya per fargli il suo in bocca al lupo. Con la speranza che possa andare tutto per il meglio soprattutto dal punto di vista fisico.