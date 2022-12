Roma-Casa Pia diretta: ora LIVE la partita di oggi

Aggiorna

Seconda amichevole del ritiro in Algarve per la Roma che questa sera alle 20 sfiderà il Casa Pia, squadra quinta in classifica nel campionato portoghese. Obiettivi del match: mettere minuti nelle gambe, vedere un miglioramento tattico della squadra e riscattare la figuraccia col Cadice. Nella prima uscita ad Albufeira la squadra giallorossa si è portata dietro tutti i problemi della prima parte della stagione. I giocatori hanno bisogno di una scossa.

21:10 51' - Ancora Ibanez di testa Il difensore brasiliano sfiora il gol di testa su cross di Zaniolo da calcio di punizione 21:03 Inizia il secondo tempo, Kumbulla al posto di Mancini Un solo cambio per Mourinho all'intervallo, ben sette i cambi per il Casa Pia 20:47 46' - Finisce il primo tempo Dopo un minuto di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi 20:45 45' - Pellegrini, le condizioni Arrivano notizie confortanti per Pellegrini: dovrebbe trattarsi soltanto di una forte contusione alla tibia sinistra 20:44 44' - Occasione per Zaniolo Zaniolo sfiora il raddoppio su servizio di El Shaarawy. Grande parata del portiere del Casa Pia, Joao Bravim 20:34 34' - GOL ROMA: EL SHAARAWY! Al quarto tentativo, El Shaarawy sblocca il risultato con il suo classico movimento: dribbling a rientrare e destro a giro 20:32 32' - Pellegrini ko, lascia il campo Pellegrini si infortuna dopo un contrasto in cui si alza anche una zolla di campo e deve lasciare il campo. Al suo posto entra Matic. Da valutare le condizioni del capitano della Roma che lascia il campo camminando tranquillamente, ma molto amareggiato per quanto accaduto. Il problema dovrebbe essere al polpaccio sinistro. Non una buona notizia per Mourinho.

20:26 26' - Gesto di rabbia di Zaniolo Contropiede della Roma, El Shaarawy serve Zaniolo, che però è leggermente in fuorigioco. Il 22 giallorosso si arrabbia e calcia il pallone in porta con un gesto di stizza, rischiando il giallo che non arriva. 20:24 24' - Zaniolo manca l'aggancio Bella giocata di Zalewski che mette un cross basso velenoso, Zaniolo non ci arriva per un soffio 20:20 20' Zaniolo ci prova dal limite Zaniolo prova la conclusione da fuori, ma il suo tiro è debole e il portiere para senza problemi. 20:19 19' - Altro gol sbagliato da El Shaarawy Ancora un'occasione sprecata da El Shaarawy, servito in area da Pellegrini non inquadra la porta 20:16 15' - El Shaarawy egoista El Shaarawy non vede Pellegrini tutto solo al centro dell'area e calcia in porta, ma la palla finisce fuori. Il capitano si arrabbia 20:11 Abraham parte dalla panchina, ma che numeri nel riscaldamento!

20:10 10' - Gol annullato a Ibanez per fuorigioco Ibanez stacca di testa ma è tutto fermo 20:04 4' - Occasione per El Shaarawy Bell'azione sull'asse Pellegrini, Zaniolo ed El Shaarawy che chiude troppo la diagonale e non inquadra la porta 20:00 1' - Partiti La Roma ha battuto il calcio d'inizio. Giallorossi in attacco con El Shaarawy e Zaniolo in attacco. 19:50 La panchina della Roma Boer, Camara, Karsdorp, Kumbulla, Vina, Abraham, Shomurodov, Spinazzola, Volpato 19:43 Il bel gesto di Mourinho con il piccolo raccattapalle

19:38 In corso il riscaldamento La Roma sta effettuando il riscaldamento pre partita sotto gli occhi di José Mourinho.

19:15 Le formazioni ufficiali Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Zaniolo. Casa Pia: Joao Bravim; Nunes, Lelo, Neto, Pinto, Martins, Fernandes, Barò, Zolotic, Taira, Soares.