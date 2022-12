Roma, ansia Pellegrini: infortunio alla tibia, Mourinho preoccupato

INVIATO AD ALBUFEIRA - Il migliore in campo è stato costretto a fermarsi alla mezz'ora del primo tempo. Ansia per Lorenzo Pellegrini che al 32' della sfida amichevole contro il Casa Pia è stato sostituito per un problema alla tibia sinistra. Il capitano giallorosso dopo uno scontro di gioco ha avvertito un nforte dolore alla tibia: in principio ha provato a rimanere in campo dopo essere stato medicato dallo staff giallorosso che gli ha applicato una vistosa fasciatura, ma dopo un paio di minuti ha dovuto chiedere il cambio per il forto dolore alla gamba sinistra. Il giocatore è uscito sconsolato e anche preoccupato, Mourinho ha chiesto subito informazioni sul giocatore che è rientrato nello spogliatoio per la forte contusione alla tibia. Domani gli accertamenti sperando di poter scongiurare un nlungo infortunio.