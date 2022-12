El Shaarawy: "Mourinho ct del Portogallo? Ecco tutta la verità"

INVIATO AD ALBUFEIRA - José Mourinnho sulla panchina della nazionale portoghese? Mai dire mai, ma soltanto in futuro. Perché come anticipato dal Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico ha detto no alla possibilità del doppio incarico e adesso è solamente proiettato sulla squadra giallorossa. Niente Portogallo per ora, la testa è solamente sulla Roma e sulla ripresa della stagione tra campionato e coppe. A confermarlo anche Stephan El Shaarawy nell'intervista rilasciata ai media presenti ad Albufeira, in Portogallo, tra cui il Corriere dello Sport-Stadio: "Sinceramente non abbiamo parlato tra noi giocatori della possibilità di vederlo sulla panchina del Portogallo. Perché vediamo Mourinho come tutti noi: concentrato sulla Roma. È l'allenatore di questo club e basta. Lo vediamo ben concentrato sugli obiettivi che abbiamo, anche da come ci parla nello spogliatoio, da come è presente nella partita. Vuole darci sempre le indicazioni giuste nello spogliatoio, lo vediamo sereno e con la testa su questa squadra. È una persona molto di cuore, istintivo. Lo vediamo bene e per lui l'importante è solo la Roma. Vuole fare bene con questa squadra, come tutti noi giocatori. Noi ci auguriamo che possa rimanere sempre alla Roma".