Wijnaldum, oggi il primo allenamento con il gruppo: applausi della Roma

INVIATO AD ALBUFEIRA - Un lungo applauso ha introdotto Gini Wijnaldum in campo per l'allenamento di oggi. Tutti i compagni di squadra presenti allo stadio Municipal di Albufeira e lo staff di Mourinho hanno voluto dare il bentornato all'olandese che oggi ha lavorato per la prima volta in gruppo a quattro mesi di distanza dalla frattura alla tibia. Grandi sorrisi del centrocampista che ha svolto tutto l'allenamento atletico con i compagni: una buona notizia per José Mourinho che conta di riaverlo a disposizione tra meno di un mese per poterlo finalmente schierare in campo.