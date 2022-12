Pellegrini e Smalling: ecco le condizioni dei due giocatori della Roma

INVIATO AD ALBUFEIRA - Allarme rientrato e sospiro di sollievo da parte di Mourinho e tutta la Roma. Lorenzo Pellegrini e Chris Smalling stanno bene . O meglio, sono un po' doloranti ma senza gravi conseguenze per i loro infortuni. Entrambi si erano fermati durante la gara contro il Casa Pia: Pellegrini per un problema alla tibia, Smalling per uno alla caviglia.

Non c'è stato però bisogno degli esami strumentali. Per il capitano giallorosso una forte contusione che lo ha costretto a fermarsi alla mezz'ora del primo tempo, ma già domani potrebbe provare a tornare in gruppo. Per Smalling un problema alla caviglia sinistra che non ha messo in allarme lo staff medico giallorosso. È dolorante, e per questo domani lui potrebbe riposare.