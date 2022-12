Roma, sfida ai rigori: “L’hai tirato meglio di Dybala”. Ecco chi ha vinto

INVIATO AD ALBUFEIRA - Un allenamento intenso, poi alla fine anche un po' di divertimento. Grande seduta atletica e tattica per la Roma impegnata nella preparazione in Portogallo. Dopo tanti esercizi sul pressing, la resistenza e l'intensirà, alla fine è arrivata come di consueto la partitella finale a campo ridotto, incentrata sul pressing e l’uscita palla dalla difesa.