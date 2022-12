Roma, l'incredibile allenamento in Algarve: "Ti muoiono le gambe, ma continua!"

INVIATO AD ALBUFEIRA - Sesto giorno di ritiro in Portogallo, allenamenti sempre più intensi per la Roma. Mourinho e il suo staff hanno spinto sull’acceleratore per migliorare la condizione atletica ma anche gli aspetti tecnici e psicologici della squadra. Tanto lavoro sulla forza, la coordinazione e l’esplosività. Ma soprattutto sull’intensità, quella che il preparatore Rapetti (vista l’assenza del vice di Mou, Foti) ha chiesto a gran voce ai giocatori in campo. Partitelle tre contro tre con un grande pressing dei giocatori sui portatori palla e non solo. Tanti elogi ai giocatori (anche a Karsdorp, nel suo allenamento tra alti e bassi) ma anche qualche strillo di rimprovero da parte di Rapetti: "Non è possibile non pressare un giocatore per due secondi!!". Poi a Volpato: "Non ti lamentare Cristian, gioca il pallone!". Ha caricato invece tanto la squadra nell’esercizio successivo, un torello sfiancante dove un giocatore doveva rimanere al centro per due minuti e mezzo senza mai smettere di correre: "Ti muoiono le gambe, lo so, ma vai avanti! Adesso non c’è risparmio di energia, devi finirla tutta!".