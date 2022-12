Herrera racconta com'è essere allenati da Mourinho: "Così mi ha cambiato la vita"

MANCHESTER - "Sono diventato un giocatore importante grazie a lui. Mi ha fatto andare anche in nazionale. Quello è stato un momento chiave per la mia carriera". È il ricordo di Ander Herrera che, ai canali ufficiali del Manchester United , ha parlato del suo rapporto con Josè Mourinho . Il centrocampista spagnolo ha raccontato la sua esperienza con lo Special One sulla panchina dei Red Devils , dove è rimasto per due stagioni e mezzo portando tre trofei.

"Ha portato un calcio diverso e abbiamo vinto tre trofei"

Herrera ha parlato così del suo periodo con Mourinho come allenatore: "Con lui ho ricevuto il premio Player of the Season dai tifosi. Sono grato per il nostro tempo insieme. Devo dire, però, che aveva un atteggiamento di m**da come allenatore, ma anche io era così quindi stavo bene. Ha portato un calcio diverso da quello di Van Gaal, Bielsa e Valverde. Mi piaceva far parte della squadra, aiutare i compagni. Il suo era più un calcio in contropiede. Poi, alla fine della stagione, abbiamo vinto tre trofei e ci siamo qualificati per la Champions League. Niente male".