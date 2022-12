Karsdorp, la federazione dei calciatori attacca la Roma: "Rick vittima di mobbing"

Non c'è pace tra Rick Karsdorp e la Roma. Mentre il giocatore in questi giorni si è allenato e ha giocato in ritiro con la Roma in Portogallo, oggi la FIFPRO, la federazione internazionale dei calciatori professionisti, si è schierata dalla parte del giocatore, condannando le parole di Mourinho dopo il Sassuolo e, soprattutto, le decisioni prese (o non prese) dalla Roma. "La FIFPRO condanna fermamente il trattamento riservato dall'AS Roma a Rick Karsdorp, che nelle ultime settimane è stato vittima di una campagna di mobbing". Questo l'inizio del comunicato che poi prosegue con le parole del Segretario General Hoffman: "Non si sottolineerà mai abbastanza che i giocatori sono prima di tutto dipendenti dei loro club e che, in quanto tali, i club hanno il dovere di prendersi cura di loro, Chiediamo all'AS Roma di adempiere immediatamente a questo dovere di diligenza e di garantire a Rick Karsdorp un trattamento equo e il rispetto dei suoi diritti".