Abraham: "Mourinho ct del Portogallo? Vi dico la verità"

INVIATO AD ALBUFEIRA - Tammy Abraham è tornato al gol e a sorridere. Buona prestazione per il centravanti inglese nell'ultima partita amichevole in Portogallo. Prima di partire con la squadra per la capitale, Abraham ha risposto a una domanda sull'ipotesi di vedere Mourinho sulla panchina della nazionale portoghese: "José è un grande allenatore, tutti lo vogliono. È anche un onore che una nazionale importante come quella portoghese lo cerchi, ma sono sicuro che il mister sia concentrato sulla squadra. Cerca sempre di migliorarci. Abbiamo letto la notizia sui social, ma non ne abbiamo discusso. Siamo tutti concentrati".