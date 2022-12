Caso Karsdorp, accuse e reazione della Roma

Alla Roma cadono dalle nuvole. Il motivo è la presa di posizione della Fifpro, la Federazione internazionale dei calciatori professionisti, sul caso relativo a Rick Karsdorp, con una denuncia per mobbing e l’accusa alla società giallorossa di non aver rispettato i diritti del calciatore. Il giocatore olandese è stato inizialmente messo fuori rosa, dopo la rottura con Mourinho in occasione di Sassuolo-Roma, poi però non ha risposto alla convocazione per la tournée giapponese e ha presentato un certificato medico, infine è tornato a Trigoria alla ripresa degli allenamenti, ha partecipato alla settimana di preparazione in Portogallo, giocando due partite su tre, ha lavorato regolarmente con i compagni. L’opera di mediazione intrapresa da Tiago Pinto ha avuto risultati positivi, anche se la questione Karsdorp è oggetto di un’attività legale, focalizzata sull’inadempienza del giocatore, che non si era presentato agli allenamenti in vista della partenza per il Giappone. Il terzino è tornato di fatto a far parte della rosa di prima squadra e potrebbe essere utilizzato anche nelle prossime partite ufficiali. Inoltre l’Aic è l’unico organismo sindacale deputato a tutelare i calciatori, secondo il contratto collettivo. L’attività di mobbing si manifesta con l’esclusione di un giocatore dagli allenamenti. Karsdorp non è andato in Giappone per una sua decisione, motivata da un certificato medico. La situazione oggi pare in via di definizione e per questo la nota della Fifpro sembra superata dagli eventi.