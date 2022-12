Guillermo Burdisso: "Totti? Un mostro, ho capito perché era diverso"

ROMA - Guillermo Burdisso , fratello di Nicolas, è stato una meteora nella Roma. È arrivato in prestito nell'agosto del 2010, ha giocato soltanto due partite (l'esordio a Cagliari con i giallorossi ko 5-1 e il 2-2 col Bologna) e poi a fine stagione è tornato al Rosario Central in Argentina. Di quella breve parentesi però il difensore ricorda soprattutto il piacere e l'onore di allenarsi e giocare con uno come Francesco Totti .

Burdisso e Totti

A "En Cancha" Burdisso ha dichiarato: "Cerco di imparare un po' da ogni parte. Sono stato in grandi squadre, ho giocato in Europa e in varie parti del Sud America. In Italia ho imparato a giocare tatticamente e in modo organizzato in difesa, lì è requisito necessario per poter giocare. A Roma mi sono applicato molto per partecipare a un gioco collettivo. Francesco Totti? Un Crack, un mostro. Lì era l'idolo più grande. In allenamento lo affrontavi e capivi perché era diverso. Il bello di allenarsi con giocatori del genere è che ti costringono a spingerti al massimo e se raggiungi quel livello, nelle partite diventa tutto molto più facile", ha spiegato.