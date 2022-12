Torna la Serie A, alimento indispensabile di tutti i tifosi

Ricomincia il campionato e ricominciano le questioni tra allenatori e giocatori. Vi leggo alcuni titoli: “Smalling: ultimatum sul rinnovo”. Oppure: “Mourinho aspetta Dybala per la fine dell’anno”. E ancora: “E’ un nuovo Abraham tutto casa e Trigoria”. E avanti: “Nomination per Mourinho - Lucio e Mou, una sfida a Re Carlo”, si parla, evidentemente di Ancelotti. Ma potremmo andare avanti e, superati i mondiali, è ripreso il protagonismo dei giocatori più bravi, degli allenatori più desiderati. Un altro titolo messo da parte. È questo: “La serie A riscalda i motori: Mourinho e la Roma al bivio - Serie A come stai?”. Quest’ultima, è una domanda intelligente, in quanto i campionati mondiali hanno fortemente distratto tutti dal campionato di calcio di serie A. La B non si è mai fermata, ma non c’è niente da fare: il calcio seguito di più è quello della serie A. Questo non vuol dire che si debbano eliminare i campionati mondiali, ma non c’è dubbio che il tifo si alimenta con le partite una domenica dopo l’altra. I nostri sono pensieri giallorossi, è vero, ma io ho molta curiosità e mi interrogo sul futuro della Juventus. Anche di recente, Andrea Agnelli si è lasciato andare a frasi che lasciavano intendere una difesa del proprio operato e, in qualche modo, interrogativi sul domani. Nessuno di noi, penso, possa fare a meno della Juventus. Nessuno può fare a meno della propria squadra, ma la Juventus, con le sue reiterate vittorie di campionato, ha significato qualcosa in più.