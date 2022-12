Zaniolo va a mille: il futuro è adesso

ROMA - Il gol di Tirana resterà l’attimo che rende indimenticabile il suo 2022, dentro a un percorso turbolento e nervoso che non ha ancora individuato la direzione definitiva. Ora Nicolò Zaniolo chiede all’anno nuovo salute e prosperità, in modo da sbloccare i dubbi sul futuro. Non è ancora stato convocato dalla Roma per discutere il rinnovo contrattuale, al contrario di Mancini e Cristante che pure avevano scritta la scadenza 2024 sulla confezione, e spera di convincere i Friedkin sul campo a meritare un riconoscimento. Ieri intanto ha segnato l’ultimo gol prima dei botti di San Silvestro, nell’amichevole di Trigoria contro la Viterbese in cui è stato utilizzato per tutto il primo tempo da finto centravanti. Da un punto di vista atletico viene descritto in condizioni straripanti: contro il Bologna, mercoledì prossimo, proverà a ripartire in bellezza.

Così così La prima parte della sua stagione è stata in linea con il rendimento della squadra: altalenante. Solo un gol in campionato e uno in Euroleague, che allungano a 7 il numero di reti prodotte nell’anno solare. Poco per un calciatore dalle sue potenzialità. Ma le scusanti non mancano: Zaniolo aveva cominciato molto bene l’estate, tra preparazione e campionato, ma alla seconda giornata contro la Cremonese si è procurato un infortunio alla spalla che ne ha fermato l’ascesa. Quando è rientrato, un po’ per la paura di farsi ancora male, ha giocato sotto il suo standard e una volta recuperata la condizione è stato toccato duro a Verona. Ma il giro in Nazionale per la doppia amichevole, la prima delle quali proprio in Albania nello stadio magico della Conference, lo ha rinfrancato. Dopo la breve vacanza, le tournée e gli allenamenti a Trigoria, Zaniolo sembra tornato al top.