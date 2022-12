Zaniolo, il 2022 in una foto: sui social la sua dedica alla Roma

ROMA - Il futuro è adesso per Nicolò Zaniolo, che a 23 anni punta alla definitiva consacrazione con la maglia della Roma. Ma prima di entrare nel nuovo anno c'è da salutare un 2022 ricco di emozioni, salutato in campo dal fantasista giallorosso con il gol segnato nel 3-1 rifilato alla Viterbese in amichevole e sui social con un post che rievoca dolci ricordi.