Roma, vigilia in silenzio. E Mourinho lascia istruzioni

ROMA - Guai ad avvicinarsi alle mura del Fulvio Bernardini durante l’orario di allenamento. Massima attenzione alle fughe di notizie per la seduta di rifinitura di oggi in vista della ripresa del campionato contro il Bologna. Mourinho studierà oggi le ultime mosse per la gara dell’Olimpico (con il diciottesimo sold out consecutivo). Sarà una vigilia di silenzi e di lunghe attese: Thiago Motta ha parlato ieri, Mourinho ha invece deciso di continuare la “tradizione” decidendo di non intervenire in conferenza stampa quando squalificato. Lo Special One era stato espulso durante la sfida contro il Torino, l’ultima prima della sosta, e il giudice sportivo lo ha qualificato per due partite. La Roma non ha presentato ricorso, anche perché il tecnico al termine della partita aveva accettato la sanzione scusandosi per il suo atteggiamento sopra le righe.

Amuleto Foti Non sarà lui quindi a guidare la squadra contro il Bologna e il Milan, Mou ha lasciato istruzioni al suo vice Salvatore Foti, amuleto fin qui da allenatore. Nel 2021 Foti ha preso il posto del tecnico portoghese contro Spezia e Atalanta, match vinti entrambi per 1-0. In questa stagione Foti ha trovato il successo a San Siro contro l’Inter con il 2-1 siglato da Dybala e Smalling. Dopo la gara interna col Bologna, la Roma tornerà nuovamente a San Siro - stavolta contro i rossoneri - senza Mou in panchina: lì la Roma capirà se Foti - assente nella tournée in Giappone per il corso Uefa a Coverciano, poi in Portogallo per indisposizione - da amuleto diventerà un vero e proprio talismano.