Dybala, il regalo Mondiale alla Roma: è una dichiarazione d'amore

ROMA - Una dichiarazione d'amore alla Roma, non c'è che dire. Il gesto di Paulo Dybala ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, convinti che la Joya sia più che felice di stare a Roma e di voler proseguire il suo percorso in giallorosso anche nei prossimi anni. Con un gesto così, è difficile non pensare il contrario. Dybala ha infatti deciso di donare all’Archivio Storico della Roma la sua medaglia da Campione del Mondo. La medaglia quindi resterà dentro le mura del Fulvio Bernardini, dove Paulo si allena con i compagni. Un gesto tanto apprezzato dal club quanto dai tifosi, un segnale d'amore verso i colori giallorossi.