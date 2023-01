Roma-Bologna, il dubbio di Mourinho: Abraham o Dybala falso nove

ROMA - José Mourinho ha un dubbio , e non è neanche tanto piccolo. Quale giocatore impiegare come centravanti nella sfida contro il Bologna. Lo Special One scioglierà questo pomeriggio tutti i dubbi e tra poco parlerà con i giocatori per dare la formazione titolare. Il dubbio fino a ieri pomeriggio quando la squadra è scesa in campo per l'allenamento di rifinitura, è se impiegare Tammy Abraham o Paulo Dybala come centravanti.

Mourinho sta pensando a un attacco più dinamico e senza punti di riferimento, con la Joya nel ruolo di falso nove e la coppia Pellegrini-Zaniolo alle sue spalle (in questo caso Tahirovic si candiderebbe per una maglia da titolare a centrocampo). Una soluzione già studiata nelle ultime amichevoli, quando Abraham era partito dalla panchina per poi subentrare nel corso del secondo tempo.

Il centravanti inglese ha ancora le sue chance di giocare dal primo minuto: Mou ha visto progressi da lui nella preparazione in Portogallo e poi a Trigoria, e potrebbe portare avanti in caso di titolarità una staffetta proprio con Dybala (che inizialmente giocherebbe alle sue spalle) per dare più alternative al reparto offensivo nel caso la Roma non riuscisse a trovare la via del gol. Alle 16:30 il match contro il Bologna, con o senza Abraham.