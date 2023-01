ROMA - La prima squadra da calciatore, l'ultima da allenatore. Roma-Bologna è una partita speciale anche nell'insegna del ricordo per Sinisa Mihajlovic. Le due squadre hanno scelto di ricordarlo prima della partita con uno striscione tenuto in mano dai due capitani delle squadre, Pellegrini e Soriano. Tutto l'Olimpico ha applaudito in ricordo dell'ex tecnico.