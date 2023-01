Dan Friedkin in tribuna con gli occhiali da sole. I tifosi della Roma: "Ma perché?"

ROMA - Ci sono anche i Friedkin ad assistere alla prima partita della Roma nel 2023. La squadra di Mourinho (squalificato, in panchina il vice Foti) in campo contro il Bologna, Dan e Ryan Friedkin invece sugli spalti ad assistere alla gara. Con una curiosità: il presidente indossava gli occhiali da sole nonostante il buio del pomeriggio romano. Dopo essere stato inquadrato dalla televisioni, i tifosi suoi social hanno si sono chiesti il motivo: "Chissà perché ha gli occhiali da sole", "Forse sta dormendo, la Roma non sta giocando un grande calcio". C'è chi poi analizza in maniera più professionale l'accaduto: "Gli daranno fastidio le luci dei riflettori dell'Olimpico".