ROMA - Brividi all'Olimpico per l'uscita dal campo di Paulo Dybala. L'attaccante è stato costretto a uscire per crampi, ma dopo essersi seduto in panchina ha fatto cenno di sentire un fastidio muscolare. Dybala ha infatti indicato la parte superiore della coscia sinistra, dove gli è stata applicata una medicazione. La Roma spera si tratti solo di un fastidio e nulla più.