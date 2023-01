Roma, essere determinati è un grande valore

Si moltiplicano le radio romaniste, più siamo e meglio stiamo. Personalmente sono portato a temere la distrazione, il vuoto. Le radio fanno un gran lavoro, tutte, nel tenere sempre accesa l’attenzione e la tifoseria, nel titillarne la passione. Anche nel dividerla.

Roma-Bologna 1-0, le pagelle: Tahirovic senza paura, Domiguez galleggia

Fa sorridere che la politica entri spesso anche nel calcio. Tra le tante cose lette, mi ha colpito che lo scrittore Roberto Saviano scivoli sul Napoli e veda trame anche nel calcio. Attenzione: non che le trame nel calcio non ci siano, ma non sono le stesse che, in genere, è abituato a vedere Saviano.

Come è noto, mi piace studiare i comportamenti di Mourinho, anche perché sono estremamente convinto delle sue qualità di allenatore. Leggo, adesso, che Mou appare molto determinato. L’esperienza mi insegna che essere determinati è un’ottima cosa, l’importante è sapere verso cosa e verso chi si è determinati.

Riparte anche la A.S. Roma giovanile. Tutto è ricominciato come prima: per fortuna, anche il campionato. Dico la verità: non ne potevo più - e l’ho scritto molte volte - della sua assenza.