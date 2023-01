La Roma in partenza per Milano: c’è Solbakken, Mou esclude ancora Karsdorp

ROMA - La Roma è partita questo pomeriggio alle 17 per Milano . La squadra ha preso un volo dal Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino: tanti tifosi hanno chiesto selfie ai giocatori che raggiungevano l'area di imbarco, Zaniolo si è fermato a più riprese per firmare autografi ai bambini. Prima convocazione per Ola Solbakken , partito insieme alla squadra per Milan. L'attaccante norvegese era rimasto in tribuna contro il Bologna perché non ancora nelle migliori condizioni atletiche per giocare. Può avere una chance di giocare nel secondo tempo. Così come Andrea Belotti , convocato insieme a Camara che ieri aveva subito una botta alla caviglia.

Karsdorp escluso

Il grande escluso è Rick Karsdorp. Il terzino non è stato convocato per la seconda volta consecutiva in questo 2023: è sul mercato dopo lo scontro con Mourinho e aspetta novità per lasciare la capitale. Per il momento non sono arrivate offerte a titolo definitivo, la condizione imposta dal club per far partire l'olandese. Convocato Tahirovic, così come la giovane punta Majchrzak: in caso di esordio sarà il decimo giovane lanciato da Mourinho alla Roma.