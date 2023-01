ROMA - Cori ripetuti contro Mourinho a San Siro contro José Mourinho. I tifosi del Milan non dimenticano il passato interista dello Special One che è preso di mira da ripetuti insulti. "Mourinho uomo di merda", si sente ripetutamente allo stadio dalle tribune rossonere. Il tecnico però non è in panchina perché squalificato.