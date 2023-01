Domenica prossima, all'Olimpico contro la Fiorentina, la Roma sarà in emergenza in difesa: Gianluca Mancini, diffidato, è stato ammonito durante la partita contro il Milan e sarà quindi squalificato. Mourinho inserirà Kumbulla, arretrerà Cristante o opterà per la difesa a quattro? La risposta nei prossimi giorni. Intanto, sicuramente, non ci sarà Mancini, ammonito al 9' del primo tempo contro il Milan per proteste.