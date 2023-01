Abraham: "Mi sono fatto trovare pronto. Un pareggio importante"

ROMA - La Roma riesce a trovare un incredibile pareggio a San Siro nei minuti finali del match. Dopo il doppio vantaggio del Milan con Kalulu e Pobega, la squadra di Mourinho (squalificato, in panchina Foti) ha prima accorciato all'87 con Ibanez, poi trovato il definitivo 2-2 al 93' con Abraham. Il centravanti inglese è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato e la prestazione: “Questo è un posto difficile per venire a giocare. Sapevamo che avremmo dovuto avere pazienza. Mi sono fatto trovare pronto sulla respinta e l’ho buttata dentro”.