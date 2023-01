Roma, una rimonta strepitosa: può segnare la svolta della stagione

Nella storia di ogni campionato ci sono partite e risultati che segnano una svolta: per il modo in cui vengono giocate, per le risposte che dà il campo, per i suoi effetti psicologici sulla squadra. Il clamoroso pareggio della Roma sul campo del Milan è fra questi. I Campioni d'Italia avevano vinto tutte e undici le gare disputate a San Siro prima di affrontare i giallorossi che, sino a un quarto d'ora dalla fine, erano sotto di due gol e sembravano destinati a soccombere. Invece, e qui risiede la bellezza infinita del calcio, l'orgoglio romanista ha permesso una rimonta strepitosa che rafforza la consapevolezza dei mouriniani di battersi sino alla fine per arrivare fra le prime quattro. I meriti del pareggio romanista sono ulteriormente accresciuti dalla prestazione del Milan, ottima sino a quando, raddoppiato il punteggio con Pobega, si è illuso di avere vinto.