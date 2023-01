Wijnaldum, altra attesa: niente ok per il rientro in gruppo

La Roma lo aspetta, lui non ce la fa più, ma per Gini Wijnaldum non è ancora tempo di allenarsi con i compagni. Nei giorni scorsi il centrocampista olandese è stato visitato ad Amsterdam e non ha avuto ancora l’ok per il rientro in gruppo. Sta meglio, il protocollo che sta seguendo con lo staff di Trigoria e i professionisti romani prosegue, ma la gamba non è ancora perfettamente a posto per cui c’è bisogno di altro tempo per potersi allenare a pieno regime e pensare alle partite.