Roma, El Shaarawy sfida il Genoa: "Partita particolare per me"

ROMA - La Roma si prepara al debutto in Coppa Italia, con la sfida contro il Genoa in programma giovedì 12 dicembre. Tra i giallorossi, che giocheranno all'Olimpico per conquistare un posto nei quarti di finale, c'è ne è uno in particolare per cui questa sfida sarà speciale. Si tratta di Stephan El Shaarawy, legato al club rossoblù dove è cresciuto nelle giovanili fino al debutto in Serie A.